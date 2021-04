Ambasador Ukrainy: Wojna trwa, będziemy walczyć do końca

- Jest dość dużo rosyjskich wojsk na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to niepokoi. Otrzymaliśmy zapewnienia od NATO, UE, od Polski, że nasi partnerzy będą robić wszystko, by nie dopuścić do wojny i doprowadzić do deeskalacji - mówił Deszczyca.

- Ukraina już została zaatakowana w 2014 roku, od siedmiu lat trwa wojna, to się nie zmieniło - zauważył jednocześnie ambasador Ukrainy w Polsce.

- Giną ludzie, giną żołnierze ukraińscy ostrzeliwani przez prorosyjskich separatystów wspieranych przez Rosję - podkreślał Deszczyca.