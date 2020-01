Plan Trumpa: wszystko po myśli Izraela

Będzie to już trzecia elekcja w czasie niespełna roku. Poprzednie dwie nie doprowadziły do wyłonienia koalicji rządowej, mającej większość w 120-osobowym parlamencie. Ani Netanjahu, przywódcy Likudu i czterokrotnemu premierowi, ani Gantzowi, stojącemu na czele koalicji Niebiesko-Biali, nie udało się utworzyć rządu. Kolejna próba, 2 marca tego roku, może zakończyć się jak poprzednie. Chyba że wyborcy uznają, że wybitnie proizraelski plan Trumpa jest wynikiem zabiegów Netanjahu i jego szczególnych relacji z amerykańskim prezydentem.

Równie jasna jest sytuacja po stronie palestyńskiej. – Ostrzegamy Izrael oraz amerykańską administrację przed przekroczeniem czerwonych linii – wyjaśnił rzecznik Autonomii Palestyńskiej Nabil Abu Rudeinah. Palestyńczycy odrzucili już wcześniej wynegocjowany z udziałem szeregu państw arabskich amerykański plan pomocy gospodarczej dla ludności palestyńskiej, opiewający na 50 mld dol. 28 mld z tej sumy ma trafić na okupowany Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy, 7,5 mld do Jordanii, 9 mld do Egiptu oraz 6 mld do Libanu.

Beniamin Netanjahu wyrzucił takie pomysły do kosza, powracając w 2009 r. na fotel premiera. Mówi nie tylko o inkorporacji Doliny Jordanu, ale także o aneksji tzw. obszaru „C" Zachodniego Brzegu. To ok. 61 proc. całego okupowanego terytorium pod bezpośrednią kontrolą Izraela. To tam znajdują się osiedla żydowskie, w których mieszka ok. 400 tys. osadników.