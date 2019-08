Gibraltar: Irański tankowiec zmienił nazwę i opuścił port

Kilka godzin wcześniej Gibraltar odrzucił żądania USA, by jednostka pozostała zatrzymana w porcie.

4 lipca w porcie Gibraltarze doszło do zatrzymania tankowca Grace 1, w którym brali udział m.in. brytyjscy marines. Zatrzymanie miało związek z podejrzeniami, że tankowiec przewozi ropę naftową do Syrii, bliskiego sojusznika Iranu, co stanowi złamanie sankcji nałożonych na Syrię przez UE po wybuchu wojny domowej w tym kraju.

Teraz Grace 1, który zmienił nazwę na Adrian Darya 1 i wciągnął na masz irańską banderę (wcześniej pływał pod banderą Panamy), opuścił port w Gibraltarze ok. 23 czasu lokalnego. Nie jest jasne dokąd teraz płynie tankowiec - informuje Reuters.

Wcześniej irański ambasador w Wielkiej Brytanii, Hamid Baeidinejad, napisał na Twitterze, że jednostka ma opuścić port w niedzielę w nocy dodając, że do Gibraltaru udały się dwa zespoły inżynierów z Iranu.

Gibraltar odrzucił żądanie sądu federalnego w Waszyngtonie, który domagał się dalszego zatrzymania tankowca, na pokładzie którego znajduje się ropa warta blisko milion dolarów. Władze brytyjskiego terytorium podkreśliły, że są w kwestii tankowca związane prawem unijnym.

"Unijne sankcje przeciw reżimowi w Iranie - które obowiązują na Gibraltarze - są znacznie bardziej ograniczone niż te obowiązujące w USA" - głosi oświadczenie władz Gibraltaru.

USA chciały zatrzymania Grace 1 w związku z zarzutami, że tankowiec jest powiązany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, który USA uważają za organizację terrorystyczną.

Iran zaprzecza, jakoby tankowiec zmierzał obecnie do Syrii.

Teheran poinformował jednocześnie, że jest gotów wysłać okręty, które będą eskortować tankowiec, jeśli będzie to konieczne.