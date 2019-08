USA nakładają sankcje na szefa MSZ Iranu

"Javad Zarif realizuje lekkomyślny program Najwyższego Przywódcy Iranu i jest głównym rzecznikiem reżimu" - przekazał sekretarz skarbu Steven Mnuchin.

Szef MSZ Iranu szybko zareagował na Twitterze. Napisał, że nałożone na niego sankcje nie będą miały wpływu na niego, ani na jego rodzinę, ponieważ nie posiadają oni majątku ani interesów poza granicami swojego kraju.

"Dziękuję, że uznaliście mnie za tak wielkie zagrożenie" - dodał.

