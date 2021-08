Bosak: Widać, że Kukiz jest w rozterce

- Widać, że Paweł Kukiz jest w rozterce, wbrew temu co mówią politycy innych opcji. Ja do ostatniej chwili próbowałem z nim rozmawiać i go przekonywać. Natomiast politycy KO wybrali inną strategię – zaczęli na niego krzyczeć i znieważać. To podejście jest głupie, dlatego, że z samych działań Pawła Kukiza i jego aktywności w mediach społecznościowych widać, że jest w wielkiej rozterce i nie podjął jeszcze decyzji o tym, żeby dołączyć do większości rządowej – stwierdził poseł Konfederacji.

Krzysztof Bosak mówił także o tym czy według niego obóz rządowy ma jeszcze większość oraz o tym, jaką rolę powinni pełnić posłowie opozycji podczas głosowań w Sejmie.

– Większość PiS-u jest bardzo chwiejna, bo ciągle nie jest wyklarowana postawa większości byłych posłów (Jarosława) Gowina. Potrzebujemy jeszcze wrześniowego posiedzenia Sejmu, by wyjaśniło się czy rząd ma większość, czy nie. Jeżeli ta większość będzie wynosić jeden głos, to będzie się to ujawniało tak, jak to widzieliśmy podczas tego posiedzenia Sejmu, w przyszłych głosowaniach. Rolą wszystkich posłów opozycji jest to, by nie wpychać w ramiona PiS-u posłów, którzy się wahają. Dlatego jeszcze muszę podkreślić wyjątkowy brak zmysłów posłów (Donalda) Tuska, (Szymona) Hołowni i (Włodzimierza) Czarzastego, którzy zachowali się jak rozwrzeszczana tłuszcza, zamiast konsultować się i spróbować osiągnąć jakieś dobro wspólne – mówił parlamentarzysta.