Dziambor o ministrze finansów: Nawet koledzy nie wiedzą kto to

"Jeżeli ten nasz to najlepszy w regionie, to pomyślcie jacy są pozostali" - ironizuje Dziambor.

"Ja bym chciał wiedzieć skąd oni wiedzą co on robi" - dodaje poseł Konfederacji, który przekonuje, że Kościński "dla większości Polaków jest całkowicie anonimowy, dla Sejmu również".

"Nawet niektórzy jego partyjni koledzy nie wiedzą kto to" - podkreśla.

Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki niemal wszystkich krajów świata, odczuła skutki epidemii koronawirusa co zmusiło rząd do nowelizacji budżetu i zapisania w nim liczącego ponad 100 mld zł deficytu. Jednak - na tle innych państw Europy - skala recesji w Polsce ma być względnie niewielka - prognozy mówią, że PKB Polski zmniejszy się w 2020 roku o ok. 4 proc.