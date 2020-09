Korwin-Mikke: Zwierzęta musimy zabijać i zjadać

Korwin-Mikke podkreśla, że "jeśli ktoś bez powodu męczy zwierzęta, to spotyka się z potępieniem". "Jeśli robi to na widoku – podlega karze za sianie zgorszenia publicznego. To wszystko" - dodaje.

Polityk tłumaczy, że ludzie, którzy są "wszystkożercami" muszą "zabijać i zjadać zwierzęta".

"Wykorzystujemy też zwierzęta na tysiące innych sposobów. I nosimy futra – bo kobietom jest zimno, a produkcja sztucznych futer strasznie zatruwa środowisko naturalne. Jedno sztuczne futro – to 10000 martwych motyli!" - podkreśla polityk.