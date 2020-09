Krzysztof Bosak: Jarosław Kaczyński ma lewicowe poglądy

Zwalczamy go. Kluby Konfederacji zorganizowały akcje w całym kraju, wzywając posłów PiS, by nie popierali projektu. To kuriozum, stawiające cały system prawny pod znakiem zapytania.

Politycy PiS wyszli daleko poza swoje kompetencje. Wskazywałem konstytucyjne rozwiązanie – stan nadzwyczajny i odsunięcie wyborów o minimum trzy miesiące. Politycy PiS przez kaprys Jarosława Kaczyńskiego brnęli w bezprawność. Wprowadzanie ustawy, która hurtowo zwolni ich z odpowiedzialności, to niesprawiedliwość wobec wszystkich ponoszących konsekwencje prawne swoich działań. Są sytuacje, gdy za przekroczenie uprawnień pociąga się do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej urzędników państwowych. Rząd PiS próbował tak zrobić wobec urzędników z poprzedniej ekipy. Ten sam standard powinien być stosowany wobec rządu PiS.

Jeżeli ktoś dręczy zwierzęta, powinien ponieść konsekwencje. Przepisy już zaostrzono z inicjatywy wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Należy realnie poprawić sytuację w inspekcji weterynaryjnej – wzmocnić ją, by dobrze wypełniała swoje obowiązki, a nie zastępować komisjami robotniczo-chłopskimi. To kolejny element demontażu państwa prawa, kultury prawnej.

To po co teraz „piątka dla zwierząt”?

To wyraz lewicowych przekonań Jarosława Kaczyńskiego, który – z wyjątkiem kilku osób – jest w PiS osamotniony. Prezes liczy, że wspólnie z częścią PO i Lewicą przeforsuje przepisy. Rolnicy obrócą się przeciwko PiS. Nowe przepisy zdestabilizują ceny mięsa na rynku wewnętrznym. Wycięta zostanie znaczna część polskiego eksportu w sektorze drobiu i bydła. Przedsiębiorstwa nastawione na eksport mogą zbankrutować. Kilkaset tysięcy ton odpadów poubojowych – które idą do ferm zwierząt futerkowych – będzie musiało trafić do płatnej utylizacji. Ustawa zagraża branży eksportowej, dobrze zarabiającej, perspektywicznej. Wychodzenie z założenia, że to jedynie kilka czy kilkanaście tysięcy miejsc pracy, więc można je zamknąć, to bolszewizm.