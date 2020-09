Mentzen: PiS może liczyć na Lewicę, zwłaszcza Razem

Mentzen, komentując kryzys w koalicji rządzącej, do którego doszło po tym jak Solidarna Polska i Porozumienie nie poparły w Sejmie tzw. Piątki dla zwierząt - nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej m.in. hodowli zwierząt futerkowych oraz eksportu mięsa pochodzącego z uboju rytualnego - stwierdził , że w negocjacjach z koalicjantami PiS "ma przewagę".

Jednocześnie Mentzen przyznaje, że - "nie znając kulisów" negocjacji nie jest w stanie powiedzieć czy "Ziobro z Gowinem się ugną". "Za wcześnie jeszcze na zbyt daleko idące wnioski. Pewnie nikt nie wie, co dalej się wydarzy" - ocenia.

"Póki co zachowałbym spokój. Jest to dla mnie kolejny etap negocjacji, kolejna próba wymuszenia na koalicjantach ustępstw. Gdy negocjują ze sobą mocarstwa, w niektórych krajach wybuchają wojny, a w innych obalani są dyktatorzy. Każda strona musi przekonać tę drugą, że jest gotowa iść na zwarcie do samego końca" - ocenia polityk.

Konfederacja - podobnie jak Solidarna Polska i większość posłów Koalicji Polskiej - zagłosowała przeciwko "Piątce dla zwierząt".