Próba sił na prawicy. W Sejmie zapachniało wyborami

Do ostatnich godzin przed planowanym na czwartek wieczorem głosowaniem w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, w PiS trwały próby zmuszenia członków partii i całej Zjednoczonej Prawicy do jednomyślności.

Łańcuch, ogon i pies

W Sejmie w czwartek odbyło się nawet specjalne posiedzenie Klubu PiS, na które nie zaproszono polityków Porozumienia i Solidarnej Polski. Z udziałem prezesa PiS trwało „przekonywanie” do ustawy. Poparli ją za to politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Nasi rozmówcy z klubu PiS relacjonują, że prezes Kaczyński, mówiąc o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, miał powiedzieć, że „ogon nie może merdać psem”, a reakcją na to były gromkie brawa polityków. Kaczyński zapowiedział, że oczekuje poparcia dla projektu w Sejmie, a konsekwencje sprzeciwu to m.in. możliwe zawieszenie i pozbawienie funkcji.