Korwin-Mikke: Nie ma żadnej epidemii. To fakt dziennikarski

- Czy wy sobie zdajecie sprawę, jaki będzie z tego śmiech za kilka lat? Nie ma żadnej epidemii. To fakt dziennikarski - mówił w środę polityk Konfederacji, w czasie prac nad trzecią wersją rządowej Tarczy Antykryzysowej. Korwin-Mikke, łącząc się z parlamentem zdalnie, zauważył, iż „zakłady pogrzebowe meldują, że jest o 20 proc. mniej wypadków śmiertelnych i to nie z powodu wypadków drogowych”. - Takich epidemii to mamy kilka rocznie. Na koronawirusa zmarło 500 osób, na grypę chyba 2 tys., a na raka umarło 15 tys., a wy zabieracie pieniądze z onkologii i dajecie na koronawirusa - przekonywał.

