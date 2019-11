Korwin-Mikke o Marszu Niepodległości: Mam dość takich „apolitycznych imprez”

Poseł-elekt stwierdził jednak, że Marsz Niepodległości „to nie jest nasza impreza, to nawet nie jest impreza Ruchu Narodowego”.

„Miała być apolityczna – więc poszliśmy, jak pierwsi naiwni, bez sztandarów partyjnych. Miał na niej nie przemawiać nikt z Konfederacji, „z wyjątkiem p. Witolda Tumanowicza, który jest wiceszefem MN” – tymczasem przemawiał p. Krzysztof Bosak, z którego ust wszyscy dowiedzieliśmy się, że dzięki wieloletnim wysiłkom Ruchu Narodowego do Sejmu weszło właśnie 11 narodowców” - zarzucił Korwin-Mikke.

Konfederacja wprowadziła do Sejmu 11 posłów. Część z nich, jak Bosak czy Robert Winnicki, związana jest lub była z Ruchem Narodowym czy Młodzieżą Wszechpolską. Inni przez lata kojarzeni byli z ugrupowaniami Korwin-Mikkego, bez wiązania się ze środowiskami narodowymi.

„Mam dość takich "apolitycznych imprez". W przyszłym roku robimy uczciwą, polityczną!” - dodał Korwin-Mikke, zapowiadając na przyszły rok zorganizowanie Marszu Wolności i Suwerenności w okolicach 7 listopada. Lider partii KORWiN od lat przekonuje, że okazją do świętowania niepodległości powinna być dla Polaków ta data. - Ja uważam, że to jest niewłaściwa rocznica. Polska ogłosiła niepodległość 7 października, natomiast 11 listopada przekazała władzę pewnemu socjaliście, nazwanemu towarzysz Ziuk, czyli Piłsudski. Przekazanie władzy czerwonym nie jest powodem do świętowania przez Polskę - mówił kilka dni temu w programie #RZECZoPOLITYCE na rp.pl, dodając, że „nie jest entuzjastą” Marszu Niepodległości.

Korwin-Mikke dodał, że nie jest „obrażony” na Krzysztofa Bosaka, ponieważ „polityk, jeśli się obraża, to czyni to na pokaz”. „Tak naprawdę otrzymałem od kol. Bosaka informację - informację o stanie Jego umysłu - za którą jestem wdzięczny. Lubię wiedzieć jak najwięcej” - napisał.