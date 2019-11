Bosak: Pomożemy PiS w dekomunizacji sądownictwa

Skomentował też wpis Roberta Biedronia na Twitterze - lider Wiosny użył w nim hasła wyborczego Baracka Obamy "Yes, we can" co sugeruje, że Biedroń wystartuje w wyborach prezydenckich. - Biedronia znam od wielu lat, nigdy mnie do niczego nie przekonał. Jest osobą medialną i na tym jego zalety jako męża stanu się kończą - stwierdził Bosak. Dodał, że Biedroń może odciągać wyborców lewicowych i liberalnych od kandydata lub kandydatki Koalicji Obywatelskiej.

Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020???? pic.twitter.com/js5ydJXlAU — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 4, 2019

Trójka nowych kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego to Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch. To informacja, którą przekazał w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który zachwalał zgłoszone nazwiska. – To osoby bardzo kompetentne, z ogromnym doświadczeniem, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości – przekonywał w Sejmie. Podkreślał też, że PiS kieruje do Trybunału osoby z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem.

Głosowania nad kandydatami PiS będą jedną z pierwszych decyzji Sejmu nowej kadencji, który ma zebrać się po raz pierwszy w przyszłym tygodniu, 12 listopada. Nominacje dla Pawłowicz i Piotrowicza wywołały oburzenie opozycji. Dystansują się od nich jednak także politycy Porozumienia. - Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają i będziemy rozmawiać z koleżankami, kolegami z PiS o tych kandydaturach - mówił we wtorek Jarosław Gowin.