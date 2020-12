Słojewska: Polska – pierwszy beneficjent brexitu

Jednak wyjście Brytyjczyków z UE to też szansa dla Unii. Pierwsze tego oznaki zobaczyliśmy już w 2020 r., który był tzw. okresem przejściowym. Wielka Brytania była jeszcze we wspólnym rynku, ale nie miała żadnego wpływu na podejmowane w Brukseli decyzje. To był niezwykły rok, bo w marcu wybuchła pandemia, która wystawiła Wspólnotę na próbę. Po miesiącach tarć wydaje się, że wychodzimy z tego obronną ręką. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby Wielka Brytania miała jeszcze cokolwiek do powiedzenia. Z pewnością można stwierdzić, że Londyn nigdy nie zgodziłby się na fundusz służący odbudowie gospodarki po pandemii. Po pierwsze, bo zawsze sprzeciwiał się dodatkowym wydatkom na Unię. Po drugie, Fundusz Odbudowy to nie jest zwykły budżet, ale mechanizm uwspólnotowienia długu, co może pchnąć UE na tory ściślejszej integracji, czemu Londyn się sprzeciwiał. Głównymi beneficjentami funduszu są Włochy, Hiszpania i Polska. Dwa pierwsze kraje i tak by skorzystały, bo wobec weta Londynu doszłoby pewnie do stworzenia funduszu w ramach strefy euro. Polska zostałaby na lodzie.