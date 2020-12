Bogusław Chrabota: Razbury tiurmy mury

Wśród wielu godnych kandydatów kapituła wybrała poetę, tłumacza i „budowniczego mostów", jak go nazwała wygłaszająca laudację red. Agnieszka Romaszewska, Andreja Chadanowicza. To naprawdę wspaniała postać. Prezes białoruskiego Pen Clubu, wybitny poeta, tłumacz przekładający na język białoruski także naszych klasyków: Mickiewicza, Gałczyńskiego, Miłosza, Herberta, na równi z Baudelaire'em i Mallarmém. Wielbiciel tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i, co dziś szczególnie ważne, człowiek, który ofiarując Białorusinom tłuczenie „Murów" Jacka Kaczmarskiego, tchnął w ich bunt dodatkową siłę.

Słynną pieśń polskiego barda nagrał i przetłumaczył już kilka lat temu. Aż po ukradzionych przez Łukaszenkę Białorusinom wyborach znalazła swoje miejsce i czas. Tę pieśń zna dziś na Białorusi każdy. Jednym zagrzewa serca do walki, innych przeraża siłą milionów gardeł. Sam Chadanowicz mówi, że to song, który jak kiedy przeniósł nasiona wolności z Katalonii nad Wisłę, tak teraz niesie je z Warszawy na Białoruś.

Miałem honor poinformować telefonicznie laureata o jego sukcesie. Małodusznie czułem obawy, czy aby się od nagrody nie zdystansuje, nie przerazi represji, których po jej otrzymaniu mógłby doświadczyć. Nie doceniłem go. W słuchawce odpowiedział głos pełen dumy, radości i wzruszenia. Tak brzmi współczesna Białoruś i niech ci, co nie chcą tego głosu słuchać, naprawdę zaczną się bać. Bo to naród, który kiedyś do końca zburzy „tiurmy mury", jak już je zburzył Andrej Chadanowicz.