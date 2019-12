Szułdrzyński: Nikt dziś nie kocha biznesu

Najwyraźniej politycy lewicy uznali, że akceptacja wolnego rynku i centrowa linia socjaldemokracji doprowadziły ją do kryzysu. A niepokoje i lęki borykających się ze skutkami kryzysu mas zagospodarowały partie populistyczne. Dlatego lekarstwo widzi lewica w próbie przelicytowania populistów populizmem. Pod pozorem troski o pauperyzującą się klasę średnią, którą trapią rosnące nierówności, kulejące usługi publiczne, rosnące ceny nieruchomości, skazujące młodych na porzucenie marzeń nie tylko o kupnie, ale nawet o wynajęciu mieszkania, daje sfrustrowanym obywatelom państw zachodnich zbyt proste odpowiedzi. Tak więc słyszymy tłumaczenie, że wszystkiemu winne złe rynki finansowe, wstrętni kapitaliści, wolny rynek, który trzeba złożyć do lamusa, otwarte granice i globalizacja. Radykalizująca się lewica przekonuje, że to koniec kapitalizmu, że to państwo ma być właścicielem, inwestorem, bogactwo zaś bierze się z wysokich transferów społecznych, a nie z pracy. W Polsce słyszymy od rządzących – którzy deklarują się jako prawica – że prawa ekonomii przestały obowiązywać.