Kozubal: Lekcje z Covidu do poprawki

I chociaż minister edukacji narodowej wiosną robił dobrą minę do złej gry, próbując przekonać społeczeństwo, że wszystko jest „pod kontrolą", a nawet „że szkoły są przygotowane do zamknięcia", rzeczywistość zweryfikowała to na swój sposób. Dowodem były wyniki egzaminu na koniec szkoły podstawowej – słabsze z języka polskiego czy angielskiego niż rok wcześniej, choć na szczęście egzamin z matematyki wypadł mniej więcej na tym samym poziomie. Dwa tygodnie bez kontaktu z nauczycielami, a potem polecenia wysyłane przez pedagogów za pomocą e-dziennika, szarpane połączenia internetowe i rozczarowanie, gdy okazywało się, że niektórzy z pedagogów nie potrafią wysłać e-maila – tak sytuację sprzed kilku miesięcy opisuje nam rodzic ucznia jednej z mazowieckich podstawówek. Do tego ograniczenie liczby lekcji, a tych, które są – skrócenie do 30 minut. No i edukacja zrzucona na rodziców.