Chrabota: Sondaże nie wyłapują emocji

Gdyby potraktować całkiem serio wyniki sondażu IBRiS o preferencjach tematycznych w kampanii wyborczej, bylibyśmy najpoważniejszą i najdojrzalszą demokracją świata, a politologowie aż klaskaliby z zadowolenia. Otóż więc dla respondentów w kampanii najbardziej liczą się propozycje związane z trudną sytuacją w służbie zdrowia (niemal 80 proc. wskazań), klimatem i ochroną środowiska (powyżej 60 proc.), drożejącą żywnością i edukacją (powyżej połowy wskazań). Jednocześnie zaledwie jedna trzecia deklaruje zainteresowanie propozycjami związanymi z tematami światopoglądowymi (LGBT, in vitro, aborcja), a dla więcej niż połowy respondentów temat jest ważny wyłącznie w grupie wiekowej 25–29 lat, wśród prowadzących gospodarstwa domowe i bezrobotnych (zbawienny wpływ TVP). Dla całej reszty (pomijam zdeklarowaną lewicę) to kwestia – rzekomo – marginalna.

Jesteśmy więc na pozór racjonalni i do szpiku kości merytoryczni. Skoro tak, to czemu mamy poczucie pogrążania się w konflikcie światopoglądowym, a zdaniem niektórych w wojnie religijnej?

Myślę, że rozwiązanie tej zagadki jest prostsze, niż nam się wydaje. Formuła sondażu na potrzeby badań IBRiS, czy innych pracowni, polega na sięgnięciu w głąb ludzkiej racjonalności. W istocie, kiedy się pyta respondentów o ich poglądy, przedstawiając listę tematów, mamy do czynienia z faktycznym, choć krótkim (sic!) procesem myślowym. Przepytywani odrywają się na chwilę od swoich emocji i dokonują w jakimś stopniu przemyślanego wyboru. A więc refleksja przed emocjami. Jednak tylko na krótką chwilę, bo tak naprawdę rządzą nami te ostatnie. To one są kołem zamachowym polityki i starzy wyjadacze, jak Jarosław Kaczyński, świetnie to wiedzą. Na dodatek mają świadomość, że silniejsze są emocje negatywne. A więc uruchamiają je nie w formie ofensywnej, lecz odwrotnie, obwiniają o ich sprawstwo przeciwnika. Tak więc konfrontacja wokół tematów migranckich przed czterema laty miała nie być wywołana przez PiS i jego stronników. Wręcz odwrotnie, to Tusk z Merkel chcieli ściągnąć do Polski zagrażających bytowi narodowemu muzułmańskich terrorystów, a PiS jedynie biednego narodu bronił.