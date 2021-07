Michał Szułdrzyński: Tuskowi będzie trudno zdobyć głosy młodych

Ostatnie miesiące po stronie antypisowskiej upływały na sporach „libków" z „lewakami" – czyli między liberałami a lewicowcami. Ci drudzy zarzucali tym pierwszym powtarzanie argumentów (ekonomicznych i społecznych) z początków transformacji ustrojowej w Polsce. Zakładając, że przyrosty poparcia na opozycji rozkładają się między Konfederację (dla której Tusk to zło), sympatyków lewicy i Hołowni, to perspektywy dla Donalda Tuska nie są najlepsze. Hołownia cały swój kapitał zbudował na tłumaczeniu, że spór Kaczyńskiego z Tuskiem nie jest ważny z perspektywy współczesnego świata. Dla lewicy Tusk jest raczej liberalnym „dziadersem" aniżeli kimś, kto pobudza ich wyobraźnię. Pod tym względem więc polityczny superweekend był zdominowany przez dwóch starszych panów, którzy niezbyt odpowiadają na pytania młodego pokolenia.

Jednak nie należy mieć złudzeń – to nie młode pokolenie zdecyduje o wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych. A jednocześnie to właśnie ono jest bardzo twórcze, jeśli idzie o nadawanie tonu w sieciach społecznościowych, o kreowanie mód. Wątpię, czy polityka sprowadzana do totalnej konfrontacji i polaryzacji (Tusk kontra Kaczyński) będzie dla tego pokolenia ekscytująca. PiS wygrywa głosami prowincji i bardziej konserwatywnych starszych wyborców. Czy Donald Tusk będzie im coś miał do zaproponowania?