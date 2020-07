Szułdrzyński: Kampania się skończy, podziały zostaną

Miesiąc temu w rubryce satyrycznej „Plusa Minusa" Robert Górski i Mariusz Cieślik zanotowali: „Wygrywamy z pandemią – ogłosił premier. To się jeszcze okaże – ogłosiła epidemia". Chciałbym się dziś roześmiać, przypominając sobie tamten dowcip, ale coś mnie łapie za gardło. Z koronawirusem nie wolno bowiem igrać. Prawem satyryków jest strojenie sobie żartów nawet z poważnych spraw, gorzej, gdy próbę igrania z pandemią podejmują politycy. Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny bowiem ogłosił, że epidemia jest w odwrocie. Kłopot w tym, że akurat w dniu, gdy premier ogłaszał odwrót koronawirusa, zachorowalność była bardzo wysoka – wyniosła 382 przypadki, dzień później – 371. To jedne z wyższych wskazań od początku pandemii.

Premier przekonuje, że minęło zagrożenie koronawirusem, bo chce, by Polacy „tłumnie poszli głosować". Politycznie to zrozumiałe. Analitycy podliczyli, że w ostatnich wyborach mimo rekordowej frekwencji głosowało około miliona osób w wieku 60+. Najprawdopodobniej właśnie wystraszyli się koronawirusa i zostali w domach. PiS jednak wie, że w tej grupie wiekowej Andrzej Duda ma najwyższe poparcie, więc robi, co może, by przekonać seniorów, iż głosowanie jest bezpieczne, bo SARS-CoV-2 już nam niestraszny. Można tu oczywiście postawić pytanie, czy to postępowanie etyczne.