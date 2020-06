Szułdrzyński: Debata wyłoni prezydenta

Zresztą widzimy to też po wynikach pierwszej tury. Przy frekwencji ok. 64 proc. Andrzej Duda otrzymał niemal 8,5 miliona głosów, Rafał Trzaskowski zaś niecałe 6 milionów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że głosy wyborców anty-PiS były podzielone między kilku kandydatów, zobaczymy, jak głębokie są różnice. Oczywiście nie będzie tak, że wszyscy wyborcy Szymona Hołowni, Roberta Biedronia i Władysława Kosiniaka-Kamysza – a więc kandydatów kojarzonych z opozycją – zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Ale w sumie padło na nich niemal 3,5 miliona głosów. To pokazuje z jednej strony, gdzie Trzaskowski może szukać nowych wyborców, z drugiej zaś ogrom pracy, jaki przed nim stoi. Największą zagadką jest niecałe 1,5 miliona wyborców Krzysztofa Bosaka, którzy zapewne rozstrzygną o wyniku. Widać jednak, że bloki PiS i anty-PiS mogą liczyć na mniej więcej 9 milionów wyborców. Wygra – choćby o głos – ten, komu się uda skuteczniej zmobilizować wyborców do pójścia do urn w drugiej turze.