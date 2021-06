Michał Szułdrzyński: Dlaczego PiS straszy LGBT

Choć często składane przez opozycję wota nieufności nie mają sensu, to tym razem partie opozycyjne mogą mówić o szczęśliwym (dla nich, nie dla Polski) zbiegu okoliczności. Wnioski o dymisję wicepremiera Jacka Sasina, szefów MSW i KPRM Mariusza Kamińskiego i Michała Dworczyka były pokłosiem raportu NIK dotyczącego organizacji wyborów kopertowych. Zdaniem izby ci trzej urzędnicy, oraz premier Mateusz Morawiecki, winni są naruszenia prawa podczas przygotowań do wyborów korespondencyjnych, gdyż mieli działać wbrew obowiązującym wówczas przepisom.

Afera mailowa jest dla PiS kłopotliwa. Prawie codziennie na światło dzienne wychodzi kolejna korespondencja ministra Dworczyka – m.in. z premierem Morawieckim. Trudno dziś ocenić, jakie szkody może jeszcze obozowi władzy wyrządzić. Można straszyć złą Rosją, ale niefrasobliwość ważnych urzędników też nie powinna umknąć naszej uwadze. Opozycja mogła ugrać coś dla siebie, zmuszając Zjednoczoną Prawicę do obrony przegranej sprawy. Arytmetyka sejmowa jest nieubłagana, wnioski przepadły, ale opozycja zrobiła to, co do niej należało. Podobnie było z wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, którego wpis w mediach społecznościowych o Swiatłanie Cichanouskiej oburzył nawet dużą część prawej strony.