Szułdrzyński: Wyborcza arytmetyka

Sztabowcy Andrzeja Dudy ogłosili w weekend, że będą nękać Rafała Trzaskowskiego maskotką w kształcie liczby 67. To była aluzja do ewidentnego błędu, jaki popełnił prezydent stolicy, zaprzeczając, że głosował nad obniżeniem wieku emerytalnego. Co ciekawe, wcześniej Trzaskowski kilkakrotnie podkreślał, że jego ugrupowanie polityczne wyciągnęło wnioski z decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego – decyzji, która była jednym z gwoździ do politycznej trumny Platformy Obywatelskiej w roku 2015. Manewry wokół emerytur – jak na przykład obietnica Andrzeja Dudy kolejnych dodatkowych wypłat świadczeń dla emerytów – pokazują, jak ważny dla obu kandydatów jest ten elektorat.

Mimo że Prawo i Sprawiedliwość chce z liczby 67 uczynić pułapkę na Trzaskowskiego, to dla prezydenta Warszawy kluczowa jest inna liczba – 30. To bowiem od tego, czy w pierwszej turze dostanie więcej czy mniej niż 30 proc. głosów, zależeć mogą jego szanse w drugiej turze. Wynik poniżej tego pułapu może przekreślić jego szanse. A to dlatego, że gdyby dostał np. 25 proc., to oznaczałoby, że w drugiej turze musiałby niemal dwukrotnie zwiększyć liczbę oddanych na niego głosów, by wygrać. Tak duża mobilizacja w ciągu dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą wydaje się niemożliwa. Na tę mobilizację wpływ ma mnóstwo czynników, ale słaby wynik w pierwszej turze po prostu utrudnia psychologicznie kampanię przed drugą. Gdyby z kolei Trzaskowski dostał ponad 30 proc., to mógłby liczyć na efekt mobilizacji elektoratu anty-PiS. Wiele osób, które nie poszłyby do urn, może uwierzyć, że ich głos ma znaczenie, że może przeważyć szalę wydarzeń politycznych w naszym kraju.