Michał Szułdrzyński: Nadchodzi polityczne tsunami

Właśnie dlatego przez najbliższe dwa tygodnie należy spodziewać się wojny nerwów. Po pierwsze, będzie to wojna pomiędzy wszystkimi aktorami biorącymi udział w przygotowaniu wyborów: rząd będzie naciskał na samorządowców, na których nałożono obowiązek wytworzenia baz danych, których wcale od ręki nie mają, a ich przygotowanie, jak słyszymy nieoficjalnie, może zająć nawet kilkanaście dni. Po drugie, będzie trwała wojna nerwów między PiS, opozycją i Jarosławem Gowinem – bez względu na to, ilu posłów Porozumienia wykaże wobec niego lojalność, wiele wskazuje, że to on w ręku trzyma klucze do tego głosowania.