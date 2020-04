Szułdrzyński: Czy można aż tak lekceważyć prawo

Sejmowy spór o powszechne głosowanie korespondencyjne jest, mówiąc wprost, bezprzedmiotowy. I nie chodzi o to, czy przepisy są dobre czy złe, ale o wnioski płynące z zapoznania się z... kalendarzem. Zgodnie z prawem wybory mają się odbyć, licząc od wtorku, za 33 dni. Nawet po przyjęciu tej ustawy przez Sejm senatorowie będą mieli 30 dni na pracę nad zmianą przepisów. Jeśli wykorzystają cały ten czas, ustawa wróci do Sejmu (chyba że senatorowie nie wniosą poprawek), a potem trafi do prezydenta. Jeśli natychmiast ją podpisze, ustawa wejdzie w życie 7 maja, w czwartek przed wyborami. Zgodnie z prawem, dopiero gdy ustawa wejdzie w życie, minister aktywów państwowych określi wzór karty do głosowania i kopert, do których będzie je można włożyć. Dopiero wówczas będzie mógł ruszyć zgodnie z prawem ich druk. Do daty wejścia nowej ustawy obowiązują stare przepisy. I tylko na ich podstawie można przygotowywać wybory.

