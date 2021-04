Słojewska: Polityki nie robi się w Brukseli

PiS i jego europejska frakcja EKR były już trzecią siłą w PE w poprzedniej kadencji w latach 2014–2019. Żadnego wpływu na europejską agendę jednak nie wywarły. Bo liczy się przede wszystkim, kto ma swoich przedstawicieli w Radzie Europejskiej, czyli w gronie przywódców państw UE. Instytucje UE, wbrew temu o co się je nieraz oskarża, nie są oderwane od krajowych realiów politycznych. W Radzie Europejskiej byłoby w tym scenariuszu aliansu w Budapeszcie dwóch polityków z EKR (Morawiecki i Orbán), w Komisji Europejskiej dwóch komisarzy wskazanych przez nich (Janusz Wojciechowski i Olivér Várhelyi). Ich formalny sojusz nic nie zmieni, bo nawet będąc do tej pory w dwóch różnych grupach, premierzy Polski i Węgier działali razem na scenie europejskiej, czy to kontestując wspólną politykę migracyjną, czy wspierając się nawzajem w obronie łamania praworządności, czy wreszcie blokując unijny budżet i wszelkie zapisy o „gender" w unijnych dokumentach. Nawet jeśli do grupy dołączy Salvini, to wartości dodanej nie będzie – on przecież nie jest premierem Włoch.

Tego, że przynależność nawet do trzeciej grupy w PE nie ma pierwszorzędnego znaczenia, pośrednio zresztą przez lata dowodził sam Orbán, który teraz organizuje spotkanie w Budapeszcie. Trzymał się kurczowo Europejskiej Partii Ludowej (EPL) do momentu, w którym wiadomo było, że Fidesz zostanie pozbawiony wszelkich praw we frakcji EPL. Szczególnie jeśli taka grupa jest niespójna, a takie do tej pory były wszystkie prawicowe frakcje w PE. Partie należące do EKR niektóre sprawy łączą, inne dzielą, ale to nie ma znaczenia. Bo w grupie panuje pełna dowolność i delegacje narodowe głosują, jak chcą. Jeśli grupa bardziej się powiększy, to zróżnicowanie będzie jeszcze większe.