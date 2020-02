Michał Szułdrzyński: Epidemia testem odpowiedzialności AFP

Zarówno sianie paniki, jak i przesadne bagatelizowanie zagrożenia koronawirusem oznaczałoby wprowadzanie obywateli w błąd. Dlatego warto zaapelować zarówno do rządzących, jak i opozycji o to, by w tej sprawie zachowali się odpowiedzialnie.