Bogusław Chrabota: Europejski benchmark dla całego świata

To dobry pomysł, by odświeżyć ideę Bauhausu i zaadaptować ją do potrzeb europejskiego Nowego Zielonego Ładu. Nie tak dawno pisała na ten temat na łamach „Rzeczpospolitej" Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Dla wielu jej idea może pachnieć utopią, ale ja zapisuję się do grona sympatyków pomysłu ożywienia po 100 latach prądu/stylu/szkoły, która, gdyby nie wojna, bez wątpienia zawładnęłaby światową estetyką w dziedzinach sztuki użytkowej, architektury i wzornictwa.

