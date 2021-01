Zuzanna Dąbrowska: Patent na przeżycie

Na tragediach, wojnach i plagach można nieźle zarobić. Pewnie nawet więcej, niż kiedy ich nie ma. Handel bronią jest przykładem klasycznym. Ale na co dzień, prowadząc ustabilizowane życie, nie musimy się nad tym zastanawiać. Dopiero przy okazji takiej jak pandemia okazuje się, że „psy wojny" działają na różnych frontach. Jeden z nich wziął pieniądze i nie dostarczył nam respiratorów. To była dość konkretna lekcja wojennego biznesu. Teraz przerabiamy kolejną – jak z podręcznika lewicowca – o tym, że z „koncernami nikt nie wygrał".

W awanturze o niedostarczenie szczepionek do krajów Unii Europejskiej chodzi o wartości. Z jednej strony te najwyższe, jakimi są życie i zdrowie ludzi, a z drugiej te wymierne, czyli kto da więcej. Od początku było jasne, że liczy się czas i trzeba dofinansować firmy, by jak najszybciej dostarczyły lekarstwo, które uchroni nas przed śmiercią. A jeśli nie nas, to naszych dziadków czy rodziców. Unia dała więc pieniądze na badania, na testy i w końcu – niektórym firmom – na produkcję. Żeby zdążyć uratować jak najwięcej ludzi.

