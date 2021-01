Czy polskie firmy mogą produkować szczepionkę przeciw Covid-19

Firmy tłumaczą, że do uruchomienia takiej produkcji potrzebny jest czas – minimum 6–8 miesięcy oraz odpowiednie fundusze. Zaznaczają przy tym, że licencja nie może być wymuszona (np. uzyskana w zapisanym w ustawie – Prawo własności przemysłowej mechanizmie licencji przymusowej, o której pisaliśmy w środowej „Rzeczpospolitej"). Zwracają uwagę, że licencja przymusowa w Polsce nie była do tej pory nigdy stosowana. Według firm w takim przypadku konieczne byłoby ogromne dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt, na którego dostawę od producenta czeka się sześć–dziewięć miesięcy. Potem natomiast trzeba by było go jeszcze zwalidować i zakwalifikować, co trwa kolejne trzy–sześć miesięcy, bo wiąże się z badaniami mikrobiologicznymi. Uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie z właścicielem patentu, który ze względu na to, że nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości szczepionek, zgodziłby się na produkcję licencyjną w zakładach krajowych firm.