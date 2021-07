Stefan Szczepłek: Dzwonek Leona

Tylko tyle. W „Rzeczpospolitej” rzadko piszemy o takich ludziach. Ale nieczęsto też w pogrzebie kibica bierze udział prezydent miasta, prezes klubu i cała drużyna ubrana w koszulki meczowe, z mistrzem świata Lukasem Podolskim włącznie. Bo Stanisław Sętkowski nie był zwykłym kibicem.

Dzwonił wielkim dzwonkiem, przypominającym dźwięk tego, co słyszą górnicy, zjeżdżający na szychtę. Ten dzwonek, przywieziony z Jasnej Góry, gdzie Leon służył do mszy, dodawał wiary piłkarzom i stanowił sygnał nie tylko dla kibiców zabrzańskiej „torcidy”, ale całego stadionu. A po meczach najlepszym zawodnikom lub strzelcom bramek dla Górnika Leon wręczał w nagrodę koguty i kurczaki.

Można powiedzieć, że mieszkał na stadionie. Przyjeżdżał rano starym polonezem z podniesionymi wycieraczkami, szedł do swojej kanciapy na starej trybunie, obok szatni gospodarzy i od razu zgłaszał się do pracy. Mył zawodnikom samochody, odwoził ich do domów, naprawiał buty, nosił na pocztę korespondencję klubową. Nie brał za to grosza.

Kiedy zaczęła się pandemia i kilku zawodników zachorowało, prezes Górnika Dariusz Czernik, w przeszłości dziennikarz sportowy, w obawie o zdrowie ponad osiemdziesięcioletniego człowieka po dwóch zawałach wręcz zakazał mu przychodzić do klubu.