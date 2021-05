Bartkiewicz: Fundusz Odbudowy. Ciekawy przypadek Marcina Warchoła

Czyli tak – Solidarna Polska uważa głosowanie za ratyfikacją Funduszu Odbudowy jako zagrożenie dla Polski na tyle istotne, iż – stawiając na szali trwanie koalicji Zjednoczonej Prawicy – głosuje wbrew własnemu rządowi i własnemu premierowi. Janusz Kowalski chciał nawet umierać za weto ws. unijnego budżetu. Politycy Solidarnej Polski chodzą po stacjach telewizyjnych i rozdzierają szaty, że oto Europa będzie już bezkarnie ingerować we wszystkie dziedziny naszego życia, a „za fundusz zapłacimy więcej niż dostaniemy” (to znów Janusz Kowalski). A z drugiej strony „Rzeszów wart jest funduszu” niczym Paryż mszy – i popierany przez Solidarną Polskę kandydat jest gotów nie tylko nie umierać za weto, ale nawet podnieść rękę za Funduszem. Bo jest prawda życia i prawda ekranu. A ta pierwsza mówi, że sprzeciw wobec Funduszu mógłby kosztować kandydata cenne punkty procentowe w czasie wyborów prezydenckich w Rzeszowie.



I teraz wróćmy do owej wiarygodności, o której mówi minister Ziobro. Albo Fundusz Odbudowy to zagrożenie dla suwerenności Polski i trzeba kłaść się Rejtanem przed własnym rządem, bić na trwogę i podnosić larum. Albo chodzi o to, aby zrobić dużo hałasu, rzucić kilka barwnych metafor („weto albo śmierć!”), a potem – jak gdyby nigdy nic – robić dalej politykę jak zawsze, po przeliczeniu utraconej suwerenności na punkty procentowe w Rzeszowie.



Albo-albo. Trzeciej możliwości nie ma.