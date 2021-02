Mirosław Żukowski: Futbol, kłamstwa i TVP Plansza, wyemitowana przez TVP przed orędziem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego fot. screen z TVP Info

Państwowa telewizja nie zna granic we wciskaniu nam głupot. Gdy nie dotyczy to sportu, pozostawiam sprawę do skomentowania kolegom, którzy na co dzień żyją z opisywania tej nędzy. W czwartek wieczorem jednak TVP wykorzystała futbol, by robić kibicom wodę z mózgów. W „Wiadomościach” ukazała się czarna plansza (aluzja wiadomo do czego) sugerująca, że gdyby nie przemówienie marszałka senatu Tomasza Grodzkiego, to po tym programie oglądalibyśmy Roberta Lewandowskiego w meczu Bayernu Monachium z Tygrysami z Meksyku o klubowe mistrzostwo świata.