Bartkiewicz: Rządzie, społeczeństwo przemówiło. Nie strasz, posłuchaj

Na razie z tymi przemyśleniami jest niezbyt dobrze, skoro wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś, każe traktować organizatorów protestów jak przestępców. To przywołuje niestety skojarzenia fatalne. „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie” – mówił niegdyś Józef Cyrankiewicz – ale nie jest to raczej dziedzictwo, na które powinny powoływać się władze demokratycznej i wolnej Polski. Tu potrzebne są inne słowa: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim”.

