Jędrzej Bielecki: Rozegrajmy dobrze własne karty

Teraz jednak Donald Trump zdecydował się na niezwykle ryzykowny ruch. Może on zapobiec przejęciu przez Iran całkowitej dominacji nad Bliskim Wschodem, ale równie dobrze może doprowadzić do konfliktu w całym regionie o nieobliczalnych konsekwencjach.

Za wcześnie rozstrzygać, dlaczego prezydent USA podjął taką decyzję. Wiadomo natomiast, że będzie ona miała głębokie konsekwencje dla światowej polityki. Odwróci uwagę Waszyngtonu od wojny handlowej z Chinami, co było do tej pory priorytetem USA. Da także Moskwie większe pole manewru na Ukrainie. I może jeszcze bardziej pogłębić kryzys w relacjach transatlantyckich.

Jak na to wszystko powinna zareagować Polska? Organizując rok temu w Warszawie konferencję bliskowschodnią, nasz kraj próbował pomóc Amerykanom w znalezieniu kompromisowego rozwiązania na powstrzymanie irańskiej ekspansji, bez przekraczania czerwonej linii, jaką w oczach naszych europejskich sojuszników byłoby wypowiedzenie się przeciw umowie jądrowej z Teheranem.

Dziś widać, że taka strategia okazała się nieskuteczna. Co gorsza, Europa po raz kolejny nie potrafi uzgodnić w tej sprawie jednolitego stanowiska. Emmanuel Macron, bez konsultacji z unijnymi partnerami, już dzwonił do premiera Iraku, zapewniając go o wsparciu Francji dla irackiej suwerenności. U progu brexitu przed zdecydowaną reakcją wstrzymuje się Boris Johnson.