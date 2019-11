Michał Płociński: Premierze Morawiecki, jedźmy tą drogą

Pomysł wprowadzenia pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy nie cieszy się w Polsce powszechnym poparciem. Wciąż padają argumenty, że w Polsce to się nie sprawdzi, że skończy się to zwiększeniem wypadków na przejściach. Na szczęście premier Morawiecki zamiast słuchać podszeptów z prawicowego salonu - zapoznał się z faktami. I nie tylko z badaniami, które rzeczywiście wskazują, że o ile w Polsce zdecydowana większość pieszych zachowuje się przepisowo, a niestety większość kierowców nie. Ale na przykład dowiedział się także, jaki rzeczywisty wpływ na zmniejszenie się śmiertelności ofiar ma wprowadzenie pierwszeństwa pieszych. I że Litwie, gdzie wprowadzono je w 2018 roku, liczba ofiar wypadków drogowych spadła o 11 proc., o czym pisali w „Rzeczpospolitej” Jakub Nowotarski i Jan Mencwel .

„Wynika to z kilku udowodnionych naukowo uwarunkowań. Po pierwsze, człowiek reaguje na bodźce z opóźnieniem – od zauważenia pieszego na pasach, do rozpoczęcia hamowania upływa cenny czas. Po drugie, pojazdy nie zatrzymują się od razu – im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Po trzecie, człowiek ma ograniczone pole widzenia – kierowca widzi wąski pasek drogi przed sobą, a żeby zobaczyć pieszego kierującego się na przejście, musi się rozejrzeć. Jeśli już dojdzie do wypadku, to prędkość determinuje obrażenia – właśnie przy mniej więcej 50 km/h wypada śmiertelna granica, powyżej której szanse pieszego na przeżycie są znacznie mniejsze niż do tej granicy”.