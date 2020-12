Andrzej Krakowiak: Kto podzielił miliardy

A najważniejsze jest to, że nie wiadomo, dlaczego tak się stało. I to wymowne milczenie przedstawicieli Kancelarii Premiera podsyca i uprawdopodobnia wszystkie teorie o upolitycznieniu podziału dotacji. Nie wystarczy nazwać zarzutów rozżalonych samorządowców „kompletnym absurdem", co łaskaw był ostatnio uczynić minister w KPRM Łukasz Schreiber. I chociaż dodał, że nie dzielił tych środków, nie był nawet „w komisji, która je dzieliła", to nie podzielił się już wiedzą, kto w tej komisji zasiadał. Ani jakimi kierowano się kryteriami.