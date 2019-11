Interes pod dobrym adresem

Moment, gdy gotowe mieszkanie nawet latami szuka nabywcy, jak to było podczas ostatniego kryzysu, pewnie w końcu nadejdzie. Ale trzeba na niego jeszcze trochę poczekać.

Zaledwie co dziesiąte mieszkanie oferowane dziś na rynku pierwotnym można mieć od ręki. Pozostałe to dopiero dziury w ziemi. W najlepszym razie, bo zdarzają się też oferty na razie wyrysowane tylko na papierze, jeszcze przed pozwoleniem na budowę. Przewidywany termin odbioru: nawet 2022 rok. To oznacza trzy lata oczekiwania. Ale na brak chętnych deweloperzy raczej nie narzekają. Poniżej dalsza część artykułu

Powody? Pierwszy to głód mieszkań. Nad Wisłą brakuje co najmniej miliona lokali, choć są i tacy eksperci, którzy mówią nawet o ponad trzech milionach. I to się raczej szybko nie zmieni, bo w całym kraju deweloperzy oferują teraz zaledwie ponad 80 tys. mieszkań. Zatem do miliona czy trzech – w tym kontekście to już naprawdę wszystko jedno – dużo brakuje.

Powód drugi to rekordowo niskie stopy procentowe, a co za tym idzie – atrakcyjne kredyty. Kuszące nie tylko dla coraz lepiej zarabiających rodzin marzących o własnym „M", ale i dla inwestorów, którzy kupują z myślą o wynajmie i wietrzą w tym dobry interes. Inwestycja w nieruchomości powszechnie uchodzi bowiem za bezpieczną i wciąż daje obietnicę atrakcyjnej stopy zwrotu, w zależności od miasta – od 4 proc. (Warszawa) do nawet 7–8 proc. (Łódź, aglomeracja górnośląska) rocznie. Ceny lokali co prawda rosną nawet o kilkanaście procent rocznie, ale podąża za nimi wysokość czynszów. Co prawda nie zawsze dorównuje ona wzrostowi cen, ale nadal pozwala na godziwy zarobek.

Jest i powód trzeci: lokale wyraźnie drożeją wraz z postępem prac. Ma to znaczenie szczególnie dla tych, którzy nabywają je w celach spekulacyjnych. Cztery kąty kupione na etapie dziury w ziemi w dobrej lub hipotetycznie dobrej lokalizacji dość szybko potrafią zyskać na wartości, więc inwestor może na nich dobrze zarobić. Tak zdarza się teraz w niektórych lokalizacjach Warszawy. Przykład: w okolicy z planowanym szybkim tramwajem klienci dwa–trzy lata temu kupowali mieszkania po 8 tys. za mkw; a dziś, po odbiorze, wystawiają te same mieszkania nawet po 13 tys. za mkw. To oczywiście ceny ofertowe, z ogłoszeń, te transakcyjne są zapewne sporo niższe, jednak nie ulega wątpliwości, że na tej inwestycji da się nieźle zarobić.

Jak długo to potrwa? Eksperci dość zgodnie zapewniają, że nie mamy do czynienia z bańką, a końca hossy nie widać. Moment, gdy – tak jak podczas ostatniego kryzysu – gotowe mieszkanie nawet latami szuka nabywcy, pewnie w końcu nadejdzie. Ale trzeba na niego jeszcze trochę poczekać.