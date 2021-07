Mariusz Janik: Kij z marchewką przeciw apokalipsie

Konsekwencje odczujemy wszyscy, pytanie tylko: pośrednio czy bezpośrednio. Pośrednio dotkną nas przez zmiany w systemie handlu prawami do emisji (EU ETS). Oczka sieci, którą ETS zarzuca na Europę, zostaną ściśnięte, by wychwycić więcej podmiotów emitujących gazy cieplarniane. Wpadną w nią choćby małe ciepłownie, a w przypadku nowego alternatywnego mini-ETS – już bezpośrednio budynki i pojazdy. Pozwolenia będą droższe, będzie ich mniej i coraz bardziej będą przypominać kij, który spadnie na grzbiet każdej firmy, która nie poświęci wysiłku na to, by przystosować się do czystszej produkcji. Kto to zaniedba, będzie ponosić wyższe koszty, a to rychło przełoży się na ceny.