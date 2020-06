Anita Błaszczak: Uczciwe ceny czy polityczne konfitury

Wybuch pandemii zepchnął jeszcze głębiej do narożnika liberalnych zwolenników państwa-nocnego stróża. Duża część społeczeństwa liczy, że państwo nie tylko uchroni nas przed epidemią, ale zapewni też pieniądze na dzieci, wakacje, niskie ceny i niskie podatki. To nic, że często są to sprzeczne oczekiwania.

Nie ma nic złego w dążeniu do uczciwych cen, ale można to osiągać wieloma innymi sposobami. Nad rynkiem czuwa UOKiK, można rozbudować programy wsparcia grup producenckich (co robi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Można też wspomagać producentów chcących uruchamiać własne sklepy albo współorganizować w miastach targi żywności. Niedocenioną okazją do wyrównywania szans producentów rolno-spożywczych jest też e-commerce.