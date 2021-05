Anita Błaszczak: Cyfrowe wyzwanie dla polskich marek Adobe Stock

Silna, konsekwentnie budowana marka to jedyny sposób, by skutecznie walczyć o wyższe marże. XV edycja rankingu najcenniejszych polskich marek dowodzi, że część przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę. Nadal jednak nie jest to liczna grupa.