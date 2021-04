Katarzyna Kucharczyk: Trudna prawda o 500+

Minęło kilka lat od uruchomienia 500+ i można pokusić się o małe podsumowanie. Do rodzin uboższych trafia zaledwie kilkanaście procent kosztów programu. Do rodzin o wysokich dochodach dwa razy tyle. Bez wprowadzenia kryterium dochodowego sposób redystrybucji tych potężnych kwot, jakie płyną na 500+, się nie zmieni.

Pytanie zresztą, jaki jest cel programu: wzrost dzietności czy redukcja ubóstwa. Dane potwierdzają, że redukcja ubóstwa rzeczywiście w Polsce nastąpiła i to jest bardzo dobra informacja. Tylko czy jest to wyłącznie zasługa 500+? I czy skala redukcji ubóstwa nie byłaby wyższa przy bardziej efektywnej redystrybucji środków z programu?

Skoro więcej pieniędzy trafia do osób zamożnych, to może się okazać, że skala nierówności w Polsce zamiast się zmniejszać – wzrośnie. Nie do końca wiadomo też, na co trafiają pieniądze z 500+. Zapewne część tam, gdzie powinna: uzupełniają wydatki na zdrowie dzieci, edukację, rozwój pasji i talentów. Część na zwykłą konsumpcję, odciążenie rodzin w codziennych sprawach oraz na spłatę zobowiązań finansowych. Ale są też rodziny dysfunkcyjne i tam pieniądze z 500+ do dzieci nigdy nie trafią.