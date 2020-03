Anna Cieślak-Wróblewska: Między młotem a koronawirusem

Prezes ZUS zapowiada, że urzędnicy przychylnym okiem będą patrzeć na wszystkie wnioski firm o odroczenie płatności składek. Ale tylko na trzy miesiące, a po tym terminie trzeba będzie zapłacić zaległości w całości. A to może być dla przedsiębiorców spory problem. Bo jakie są gwarancje, że problemy miną za trzy miesiące, a nawet jeśli – to skąd wówczas wziąć pieniądze na trzy razy większe płatności?

Z drugiej strony trzeba ZUS zrozumieć, bo państwo znalazło się między młotem a kowadłem. W tej nadzwyczajnej sytuacji biznes liczy na jakieś nadzwyczajne podejście, typu powszechne wakacje podatkowe. Problemy z płatnościami dotyczą przecież nie tylko składek ZUS, ale też podatków PIT, CIT, VAT, które płacimy do urzędów skarbowych, czy też podatków od nieruchomości, jakie zasilają budżet samorządów. Problem w tym, że zezwolenie na masowe niepłacenie podatków mogłoby skutkować pustkami w kasie państwa. A na to nikt nie może sobie pozwolić. Bo przecież nikt nie może dopuścić do sytuacji, by w kasie państwa zabrakło pieniędzy na wypłatę emerytur czy na funkcjonowanie służby zdrowia i wszystkich innych służb publicznych.