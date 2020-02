Krzysztof A. Kowalczyk: Po co wolne sądy przedsiębiorcom

Owszem, Tajwan i Korea szybko rosły w okresie dyktatury. Także komunistyczne Chiny biły dotąd rekordy wzrostu. Ale we wszystkich tych przypadkach motorem gospodarki był sektor prywatny, u nas coraz bardziej przytłaczany przez rozrastający się w wyniku przejęć państwowy. Zresztą dwa z tych trzech krajów to dzisiaj demokracje, co do stabilności których nikt nie zgłasza wątpliwości. Demokracji nie ma bez trójpodziału władzy, a jego – bez niezawisłych sądów. Jeśli ich zabraknie, fast foody pewnie nadal będą oferowały burgery, a kurierzy – dostarczali paczki. Ale przedsiębiorcy będą czuli się coraz bardziej niepewnie, a polska gospodarka będzie rozwijała się wolniej niż u sąsiadów, gdzie politycy nie sięgają po sędziowskie togi.