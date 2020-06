Budka: Żądamy od Kaczyńskiego przeprosin dla milionów Polaków

W Oświęcimiu Budka, wraz z kandydatem PO na prezydenta, Rafałem Trzaskowskim, spotykają się z Sebastianem Kościelnikiem, który odpowiada przed sądem w związku z zarzutem współspowodowania wypadku, w którym uczestniczyła limuzyna ówczesnej premier rządu, Beaty Szydło. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

- Nie ma równych i równiejszych. Nie może być tak, że ta władza będzie bezkarna - mówił w Oświęcimiu Budka.

Przewodniczący PO nawiązał do wydarzeń z Sejmu, które miały miejsce w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W czasie debaty nad wnioskiem, gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka przedstawiała z mównicy sejmowej jego uzasadnienie, Budka zwrócił uwagę m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten stoi plecami do przemawiającej z mównicy posłanki.



Na słowa Budki, że Sejm nie jest "folwarkiem" Kaczyńskiego, prezes PiS miał wypowiedzieć słowa "Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział".