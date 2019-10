Schetyna: Oklaski dla Wałęsy? Przyjęcie było zdystansowane

- W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Taka jest prawda - mówił Lech Wałęsa o zmarłym w poniedziałek Kornelu Morawieckim, na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

Kornel Morawiecki zmarł w poprzedni poniedziałek. W sobotę został pochowany na Powązkach.