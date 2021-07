Rośnie liczba ofiar powodzi w Europie. Tylko w Niemczech 93

Władze landu Nadrenia-Palatynat poinformowały w piątek, że co najmniej 50 osób zginęło w niszczycielskich powodziach. W Nadrenii Północnej-Westfalii liczba ofiar wzrosła do około 30.

- Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 28 do 50 -powiedział AFP w piątek rano rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu, Timo Haungs.

Co najmniej 28 osób zginęło w regionie Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie, w tym dziewięciu mieszkańców, którzy mieszkali w ośrodku społecznym dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Władze obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ trwają poszukiwania setki zaginionych. Tylko w okręgu Ahrweiler nie odnaleziono około 1300 osób, chociaż lokalne władze uważają, że tak wysoka liczba jest prawdopodobnie spowodowana uszkodzeniem sieci telefonicznej.

- Obawiam się, że dopiero w najbliższych dniach poznamy pełne rozmiary katastrofy - powiedziała kanclerz Angela Merkel w Waszyngtonie, gdzie spotkała się z prezydentem Joe Bidenem.

- Wyrazu współczucia kieruję do wszystkich, którzy stracili bliskich lub martwią się o los zaginionych - mówiła Merkel. Zapowiedziała, że rząd nie zostawi dotkniętych katastrofą "samych z ich cierpieniem", dodając, że robi "wszystko, co w jego mocy, by im pomóc".

W sąsiedniej Belgii zginęło co najmniej dziewięć osób. Za zaginione uważa się cztery osoby. Mieszkańcy kurortu Spa, których domy od środy są pod wodą, zostali umieszczeni w namiotach.

Prezydent regionu Walonii Elio Di Rupo ostrzegał, że władze z niepokojem obserwują stan rzeki Mozy, który stanowi zagrożenie dla 20-tysięcznego Liege.

Powodzie dotknęły również Luksemburg i Holandię. Władze miasta Maastricht podjęły decyzję o ewakuacji tysięcy mieszkańców.