Eksplozja w Leverkusen. Kłęby dymu nad miastem

Niemieckie media przekazują, że do eksplozji doszło w dzielnicy Bürrig w Leverkusen, w pobliżu siedziby firmy Bayer. Wybuch wstrząsnął całą okolicą.

Świadkowie donoszą o ogromnym słupie dymu nad dzielnicą. Kilku użytkowników mediów społecznościowych udostępniło zdjęcia, pokazujące kłęby dymu nad miastem.

Przyczyna wybuchu jest na razie nieznana

Po eksplozji aktywowana została aplikacja ostrzegawcza Nina. Straż pożarna instruuje mieszkańców, aby nie otwierać okien i drzwi. Ktokolwiek jest na zewnątrz, powinien wejść do budynku. Według policji ulice wokół terenu, na którym doszło do wybuchu, są obecnie w dużej mierze zablokowane. Dotyczy to również niemieckich autostrad 1 i 59.

Rzecznik operatora parku przemysłowego w dzielnicy Buerrig, firmy Currenta, powiedział agencji Reuters, że są poszkodowani, ale na razie nie wiadomo o ile osób chodzi, ani jak poważne odnieśli obrażenia.