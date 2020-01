Katastrofa samolotu w Teheranie. Zachód mówi o irańskim pocisku

Śledztwo "New York Times". Nowe nagranie

Dziennik "New York Times" dotarł do nagrania, które ma pokazywać moment trafienia ukraińskiego samolotu rakietą kilka minut po starcie z lotniska w Teheranie. Materiał został zweryfikowany przez dziennikarzy. Uderzenie rakiety nie doprowadziło do wybuchu, samolot kontynuował lot przez kilka minut. Piloci próbowali zawrócić na lotnisko.

You can watch a great annotated video put together by @JakeGodin of Newsy here, showing the various objects and events of the brief clip: pic.twitter.com/lwRfStVoGP — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

Potwierdzałoby to słowa szefa irańskiej agencji lotnictwa cywilnego. - Jak samolot może zostać trafiony przez rakietę lub pocisk, a następnie pilot próbuje zawrócić na lotnisko? - pytał Ali Abedzadeh. Dodał, że Iran prawdopodobnie będzie potrzebował pomocy zagranicznych ekspertów, ponieważ czarna skrzynka z samolotu uległa zniszczeniu.

Śledztwo na podstawie dostępnych nagrań i zdjęć z miejsca katastrofy prowadzą również dziennikarze „Bellingcat”. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że film powstał w mieście Parand na przedmieściach Teheranu. Kamera skierowana jest w miejsce, gdzie przelatywać miał Boeing 737.

Canadian PM @JustinTrudeau says his country had intelligence that an Iranian surface-to-air missile brought down #PS752, which was carrying 63 Canadians among its some 176 passengers and crew. “We recognize that this may have been done accidentally.” https://t.co/QarbXAOeFq pic.twitter.com/ONeJxXPRSs — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020