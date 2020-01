Jak w 1988 roku zestrzelono irański samolot pasażerski

W latach 1980-1988 Iran prowadził wojnę z Irakiem a konflikt ten toczył się również na wodach Zatoki Perskiej. Wielokrotnie zdarzało się, że irańskie okręty atakowały statki z państw wspierających Irak. W czasie tzw. wojny tankowców Irańczycy stawiali również miny na szlakach morskich. Bezpieczeństwa żeglugi starały się strzec z okręty wojenne m.in. z USA. Po tym jak w kwietniu 1988 r. została uszkodzona na minie amerykańska fregata USS Samuel B. Roberts, do Cieśniny Ormuz skierowano krążownik USS Vincennes. Rankiem 3 lipca wpłynął on na irańskie wody terytorialne w pościgu za irańskimi kutrami patrolowymi, które ostrzelały wcześniej amerykański śmigłowiec.

Airbus A300 linii Iran Air (lot 655) wystartował 3 lipca o 10:17 z lotniska Bandar-e Abbas, w południowym Iranie. Leciał do Dubaju. Na jego pokładzie znajdowało się 254 Irańczyków, 13 obywateli ZEA, 10 obywateli Indii, 6 Jugosławii, 6 Pakistańczyków i jeden Włoch. Natychmiast po starcie ten samolot został wykryty przez radary na USS Vincennes. Według oficjalnej amerykańskiej wersji został uznany za myśliwiec F-14 Tomcat. Parametry jego lotu odpowiadały schodzącemu do ataku myśliwcowi tego typu a lotnisko cywilne w Bandar-e Abbas było wykorzystywane również przez te myśliwce. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), załoga USS Vincennes siedmiokrotnie próbowała nawiązać kontakt radiowy z irańskim Airbusem na częstotliwościach wojskowych i trzykrotnie na cywilnych. Irańska załoga słyszała ostatnie trzy próby wywołania, ale uznała, że odnoszą się one do irańskiego samolotu Orion, który wcześniej przelatywał w tym rejonie. Po tym jak irański samolot pasażerski zboczył z kursu i zaczął się kierować w stronę USS Vincennes, Amerykanie uznali, że ma on wrogie zamiary. O 10:24 zestrzelili go za pomocą dwóch rakiet SM-2MR. Trafili go na wysokości 4100 m. Irański samolot rozpadł się w powietrzu a jego szczątki spadły do Zatoki Perskiej. Załoga i wszyscy pasażerowie zginęli. Irańskie władze uznały to zestrzelenie za akt „amerykańskiego barbarzyństwa”. Twierdziły, że system obrony przeciwlotniczej AEGIS na USS Vincennes pozwał na łatwe ustalenie, że w stronę krążownika leci samolot pasażerski a nie myśliwiec.